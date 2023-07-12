«هحكي مع يسوع» كرنڤال الطفولة بالمعادي.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية.. اليوم

نظمت إيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس الكرنڤال الثامن عشر للأطفال، بحضور الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس.

جاء الكرنڤال بعنوان "هحكي مع يسوع"، وشارك فيه 1400 طفل وطفلة بالإضافة إلى ما يقرب من 120 خادم وخادمة.

وتضمنت فقراته مسرح العرائس والمسرح المفتوح وألعاب ترفيهية.

حيث روت فقرة المسرح المفتوح بشكل مبتكر باستخدام وسائل التكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والضوئية، قصة أستير و ولجوءها إلى الله وقت ضيقتها. وفي فقرة "هحكي مع يسوع" أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين أن يكتبوا ما يريدون أن يقولوه للسيد المسيح.



وحرص نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس، على تفقد الكرنڤال وتشجيع الأطفال والخدام.

كان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية.

ودار الحديث خلال اللقاء بين قداسة البابا تواضروس الثاني، الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.



كما عرض على الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، على قداسة البابا تواضروس الثاني ، بعض الكتب التي أصدرها مؤخرًا، ووضع أسفار الكتاب المقدس في صورة أسئلة وأجوبة شيقة لخدمة الفتيان والفتيات، وهي كتب مطبوعة طباعة ملونة وأنيقة.

كما حرص الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، على الاطمئنان على صحة على قداسة البابا تواضروس الثاني وتهنئته على تعافيه وعودته لممارسة نشاطه الرعوي لشعبه.