عن طريق الإعارة.. جامعة عين شمس تطلب التعاقد مع أطباء أسنان

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة جامعة عين شمس لشغل وظائف طب الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى.

يبدأ التقديم للوظائف المعلن عنها بين يومى 2023-07-12 حتى 2023-07-26، وتقدم الطلبات شخصيا باسم عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية، وهى أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أن يكون حاصل على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2017 ودفعة 2018، أن يكون الطبيب قد أمضى السنة التدريبية (سنة الامتياز)، وحصوله على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: حصول المتقدم على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، والحصول على تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2017-2018، أن يكون مصري الجنسية.

حظر أن يكون الطبيب قد تم ترشيحة إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو ما زال يعمل بها واستقال منها، أما بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام يرفق بالطلب موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان، والموقف من التجنيد.