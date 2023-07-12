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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى عدد من المواجهات في التصفيات التأهيلية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الاتحاد السكندري X المقاولون العرب: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

الاتحاد يستضيف المقاولون في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

الموافقة على نقل مباراة المحلة والحرس لبرج العرب

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة للجولة 31

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

- أستانا - كازاخستان  X دينامو تبيليسي – جورجيا: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هلسنكي – فنلندا X ليرن - إيرلندا الشمالية: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هاكن – السويدX  ذا نيو سينتس – ويلز: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فيتورول كونستانتا – رومانيا X شيريف تيراسبول – مولدوفا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- سلوفان براتيسلافا – سلوفاكيا X سويفت إيسبيرانج – لوكسمبرج: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

- أف 91 ديديلانجي – لوكسمبرج  X سان باتريك اتلتيك – إيرلندا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بي 36 تورشافن - جزر فاروه X بايد ليناميسكوند – إستونيا: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الكونكاكاف 

- الولايات المتحدة الأمريكية X بنما: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الاتحاد السكندرى المقاولون العرب مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

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