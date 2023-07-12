موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 من اهتمامات جمهور كرة القدم في مصر والعديد من الدول العربية، لما لها من أهمية كبيرة، حيث تستحوذ على ملايين المشاهدات، رغم أن المباراة ليس لها تأثير في مصير الفريقين في الدوري فالنادي الأهلي أصبح بشكل رسمي بطلاً للنسخة الحالية للدوري والزمالك في المركز الثالث، إلا أن المباراة لا ينقصها الاهتمام الذي تتمتع به مباريات القمة بشكل عام لذا فالبحث يزداد مؤخراً عبر محرك البحث "جوجل" فيما يخص موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 وكافة التفاصيل حول هذا اللقاء المهم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

ويخوض الأهلي والزمالك مباراتهم في الدوري المصري الممتاز مباراته المؤجلة من الجولة الـ31 يوم الخميس المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري حيث تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

ورغم أن المباراة تعتبر تحصيل حاصل للنادي الأهلي إلا أن المارد الأحمر يستعد للمباراة ساعياً لتحقيق الفوز لإكمال فرحة جمهوره بالفوز باللقب والذي غاب عنه لموسمين متتاليين لصالح نادي الزمالك، فيما يسعى الفارس الأبيض لتحقيق انتصار يرفع الروح المعنوية للفريق والجمهور بعد خروجه بموسم صفري من الموسم الحالي، ومن ناحية أخرى التشبث بالمركز الثالث الذي يتنافس معه فيه فريق فيوتشر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك حيث تعد هى القناة المعنية بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية كما يتم تحليل اللقاء عبر الاستديو التحليلي لقنوات أون تايم سبورت للتعليق على أبرز القطات الفنية وكذلك القرارات التحكيمية خلال المباراة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري قبل مباراة القمة

ويحل النادي الأهلي في الصدارة برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضها بينما يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 32 مباراة وفي المركز الثالث يأتي فريق نادي الزمالك برصيد 59 نقطة من 32 مباراة خاضها.