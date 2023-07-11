الموافقة على نقل مباراة المحلة والحرس لبرج العرب

وافقت رابطة الأندية المحترفة على طلب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بنقل مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد برج العرب بدلاً من ستاد المكس بالإسكندرية وذلك من أجل حضور الجمهور اللقاء.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل في الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقام فى ذلك التوقيت 3 مواجهات أخرى حيث يواجه أسوان نظيره الداخلية ويلتقى البنك الأهلى مع فيوتشر وبيراميدز أمام طلائع الجيش.