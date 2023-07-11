ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الموافقة على نقل مباراة المحلة والحرس لبرج العرب

المحلة
المحلة

وافقت رابطة الأندية المحترفة على طلب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بنقل مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد برج العرب بدلاً من ستاد المكس بالإسكندرية وذلك من أجل حضور الجمهور اللقاء.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل في الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقام فى ذلك التوقيت 3 مواجهات أخرى حيث يواجه أسوان نظيره الداخلية ويلتقى البنك الأهلى مع فيوتشر وبيراميدز أمام طلائع الجيش. 

مباراة غزل المحلة لاستاد برج العرب المحلة الدوري الممتاز فريق غزل المحلة

الأكثر قراءة

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

"هوريكى".. اقتياد حسن شاكوش للقسم فى سيارة الشرطة بعد تهديد زوجته

بعد نشوب حريق.. "الدستور" يكشف مفاجأة بشأن مستشفى سيدى سالم بكفرالشيخ

كفرالشيخ تصدر بيانًا بشأن حريق مستشفى سيدى سالم المركزى

مصطفى كامل ينفى اتهامه لهانى شاكر بـ"جلطة إيمان البحر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب