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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمشاركة 7 طوائف كاثوليكية.. الكنيسة المارونية تخصص أسبوعا كاملا للاحتفال بالقديس "مار شربل"

شيحان
شيحان

تستعد إبرشية القاهرة المارونية للاحتفال بعيد القديس شربل، والذي يوافق تذكاره في 23 من الشهر الجاري، ويجئ الاحتفال به هذا العام مميزا، حيث خصصت الأبرشية أسبوعا كاملا (من 16 حتى 23 يوليو الجاري) لإقامة قداسات احتفالية بتذكاره تجتمع فيه الطوائف الكاثولكية السبع للأحتفال في كاتدرائية "مار يوسف المارونية" بحي الظاهر، حيث يقام قداس احتفالي كل يوم بطقس وليتورجية مختلفة تخص كل طائفة من الطوائف الكاثوليكية الـسبع، فيجتمع تحت صليب الرب يسوع في الكاتدرائية : موارنة وأقباط وروم وسريان وأرمن ولاتين وكلدان. 

 

ونشر "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم، تفاصيل ومواعيد الاحتفال بالقديس، حيث سيبدأ القداس الأول لليوم الأول مساء الأحد المقبل 16 من يوليو الجاري بالطقس الماروني، ويحتفل به كهنة الأبرشية المارونية، وتجيئ العظة فيه بعنوان :"القديس شربل ابن العائلة".


يعقبه يوم الإثنين 17 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس السرياني الكاثوليكي، ويحتفل به حضرة الخوري ميشال إلياس، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل الشاب".


يعقبه يوم الثلاثاء 18 من يوليو، ويقام القداس  فيه بالطقس الكلداني، ويحتفل به سيادة الخور أسقف بولس ساتي، وتجيئ العظة فيه بعنوان:"القديس شربل الراهب".


يعقبه يوم الأربعاء 19 من يوليو ويقام القداس فيه بالطقس اللاتيني ويحتفل به المطران  كلاوديو لوراتي، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل أمين لنذوره الرهبانية".


يعقبه يوم الخميس 20 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس القبطي، ويحتفل به نيافة الأنبا باخوم وتجيئ العظة فيه بعنوان: "القديس شربل رجل الصلاة". 


يعقبه يوم الجمعة 21 من يوليو، ويقام القداس فيه بالطقس الأرمني، ويحتفل به المطران كريكور كوسا، وتجيئ العظة فيه بعنوان:" القديس شربل إنسان سكران بالله".


يعقبه يوم السبت 22 من يوليو ، ويقام القداس فيه بالطقس البيزنطي، ويحتفل به المطران  جان ماري شامي، وتجيئ العظة بعنوان :"القديس شربل الحبيس".


وتختتم الأحتفالات مساء الأحد  23 من يوليو، حيث سيترأس القداس الاحتفالي المطران جورج شيحان، وتكون العظة فيه بعنوان:"القديس شربل الطبيب الشافي".

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