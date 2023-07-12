حملات لوقف التعدي على الأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن حملات مكثفة، للتصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية وإيقاف التعدي عليها وإزالة أعمال البناء المخالف، وفرض النظام وسيادة القانون.

وتمكنت الإدارات المختصة بحي أول المنتزه من التصدي لـ3 حالات بناء على أراض زراعية بمناطق عزب "الطوير والمراغي ونصر صالح" بنطاق الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجرى إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بثلاثة عقارات، والتحفظ على معدات وأدوات ومواد البناء المستخدمة.

ونفذ حي ثان العامرية حملة، تم خلالها إزالة عدد 2 بناء مخالف عبارة عن أسوار بمنطقة الهوارية.

وأزال حي وسط أعمال بناء مخالف بأحد المحلات بمنطقة الحضرة الجديدة، والتحفظ على مواد البناء.

وتمكن حي الجمرك من إزالة بناء مخالف بعقار بشارع نصر الدين وبالبدء في تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن 19 ابن العربي؛ نظرًا لوجود ميل شديد بالعقار، ما يمثل خطورة على الأرواح والعقارات المجاورة.