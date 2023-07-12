إجابات الامتحان التجريبي أحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة

إجابات الامتحان التجريبي أحياء 2023.. يكثر البحث في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي "جوجل" عن إجابات الامتحان التجريبي احياء 2023 من جانب طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم.

وفي هذا الصدد نرصد في التقرير التالي إجابات الامتحان التجريبي أحياء 2023:

إجابات الامتحان التجريبي أحياء 2023

1- إنتاج أعداد كثيره من الأفراد من نفس الصنف او النوع.

2- مكان تكوين الجنين

3- خلايا الدم الحمراء

4- جهاز PCR.

5-ب إدخال جين بناء صبغة الميلانين في خلايا الجنين.

6-D تتحرك أهداب قناة فالوب باتجاه الرحم

7- عدم وجود أهداب من قناة فالوب.

8- ب

جزيء 9-B DNA فقط.

10-ج فيروس شلل الأطفال

11- أ ، تلف قاعدة البيورين في إحدى درجات سلم الحمض النووي.

ماذا.

12- أ يشبه الفرد الأبوي طما

13- ب خطأ ناتج عن حدوث إخصاب

14- طبيعة الحياة

5- ج 15

16-ب الخلية 1 مدعومة بالماء والخلية 2 مدعومة بمادة صلبة.

17- انكماش مع عدم تحرك المفصل.

ب 18

19- وجود اليود في الغذاء

مستقبلات 20-أ – بروتينات مضادات الميكروبات – جليكوسيدات

21-د يفرز إنزيمات الجهاز الهضمي

22- ج الأقنية المؤقتة.

23- أ الشهر الثالث من المرحلة الثالثة.

24-D نقطة البداية للعملية.

25- نيوكليوتيد 4 بدلاً من 2.

26- صعوبة تحريك المفصل

27-D عدم فصل الكروماتيدات عقب انقسام السنترومير

28-2-2 ج

29- ب – وجود نسخ متعددة وكثيرة من جيناته.

30-ب انخفاض كمية الجليكوجين المخزنة في خلايا العضلات

31- نوع السكر في نيوكليوتيدات الخيط الجديد

32- ب الخامسة

33- سماكة جدار الخلية باللجنين – إنتاج بروتينات الجسم المضاد.

إجابات الامتحان التجريبي أحياء 2023

مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

يذكر أن حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023، حيث أوضحت أن الأسئلة الامتحانية تضمنت 15% من الأسئلة المقالية و 85% من الأسئلة الموضوعية، وكان عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وكان عدد الأسئلة المقالية سؤالان، وكان عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا.

وكانت الدرجة الكلية 60 درجة، وكانت الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية 56 درجة، وكانت الدرجة الكلية للأسئلة المقالية 4 درجات، وكان زمن الإجابة 180 دقيقة.