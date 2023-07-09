توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة 2023 شعبة علمى علوم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، لذلك يستعرض الدستور خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

توزيع درجات الاحياء للثانوية العامة 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أفصحت عن توزيع درجات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم 2023 خلال المؤتمر الصحفى عقده وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إن عدد أسئلة امتحانات الأحياء للثانوية العامة تكون كالتالى:

توزيع درجات مادة الأحياء 2023 ..الأسئلة المقالية وعددها:

سؤالان ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين

ليكون مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات بعدد اسئلة يصل الى سؤالين.

عدد الأسئلة الاختيارية من متعدد

32 سؤالا كل سؤال بدرجة واحدة

12 سؤالا أسئلة كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية إلى 44 سؤالا بمجموع درجات 56 درجة

توزيع درجات مادة الأحياء 2023 .. المجموع الكلى

يكون مجموع درجات الاحياء هو 60 درجة، ومجموع الأسئلة (المقالية - أختيار من متعدد) يصل إلى 46 سؤالا.

المواد المشتركة بين طلاب الشعبة العلمية والأدبية للثانوية العامة 2023

هناك ثلاث مواد مشتركة لجميع طلاب الثانوية العامة يشترك فى أدائها الشعبة العلمية (علمى علوم- علمى رياضة ) وكذلك الشعبة الأدبية وهى كالتالى :

- مادة اللغة العربية ومجموعها 80 درجة والنجاح فيها من 40.

-اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها 50 درجة والنجاح فيها من 25.

-اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها 40 درجة والنجاح فيها من 20.

مواد لا تضاف لمجموع الثانوية العامة 2023.. وكذلك يشترك طلاب الثانوية العامة جميع الشعب فى ثلاث مواد لا تضاف للمجموع الكلى وهى كالتالى:

-مادة التربية الدينية ومجموعها من 25 درجة والنجاح من 12.5.

- مادة التربية الوطنية ومجموعها من 25 درجة والنجاح من 12.5.

- مادة الاقتصاد والاحصاء ومجموعها من 50 درجة والنجاح من 25.