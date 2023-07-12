محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر !

في مايو 1982 إنتقلت محافظة أسيوط من مرحلة المحافظ الإخواني محمد عثمان إسماعيل ، التي شهدت دعما مباشرا للتيار الإسلامي ، الى مرحلة جديدة طابعها أمني ومظهرها المواجهة المسلحة مع الإرهاب ، فرضت فيها الأحداث وتداعياتها أن تكون للنظرة الأمنية الغلبة على حساب التنمية والخدمات .

وضعت أسيوط في بؤرة الإرهاب اليومي ، شهداء وقتلى كل يوم ، دفعت الشرطة المصرية ثمنا باهظا من دماء أبنائها ، وعاش المواطن أسوأ أيامه ، كمائن تفتيش في كل مكان ، النقاط المرورية اشبه بالوحدات العسكرية ، الكنائس محاطة بسياجات امنية ، حواجز وابراج امنية حوالين الكنائس ، شوارع مغلقة واخرى خطرة ، أخبار اسيوط تتناقلها وكالات الانباء العالمية وتتصدر معظم النشرات

الحرب بين الدولة – اى دولة – وأى جماعة مسلحة لابد أن تكون غير متكافئة ، فمن أين يتوافر السلاح لجماعة ضلت طريقها ، ومن أين يحصلون على الدعم المالي والإعلامي والمعنوى في مواجهة دولة قوية هزمت قبل سنوات عدو قال عن نفسه أن لديه جيش لا يقهر . أسلة فرضت نفسها على تلك المرحلة وظلت لغزا الى أن إتضحت الصورة وكشف الوجه القبيح لجماعة الاخوان التى ظلت تتلقى دعما مباشرا من الدولة طوال فترة المواجهات الامنية بين الشرطة والجماعتات الارهابية المسلحة

وسط هذه الأجواء وهذا المناخ المضطرب والشهداء والقتلى ، كان اللجوء الى رجال وزارة الداخلية للتعامل مع الوضع الأمنى داخل محافظة أسيوط كمحافظين بدلا من الإستعانه بخبراء التنمية والمحليات ،

وكانت البداية بتعين اللواء زكى بدر محافظا لأسيوط ، فقبل شهور كان حادث المنصة وإغتيال الرئيس السادات وبعده الهجوم على مدرية أمن أسيوط وتوطن الإرهاب في قرى ومدن المحافظة ، وسيطرة إخوانية على هيئة تدريس جامعة أسيوط مع وجود نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد حبيب الأستاذ في كلية الطب . وعائلات إخوانية كبيرة ، وخليط من شباب العائلات ممن يتولون مناصب مهمة في القضاء والنيايبة والشرطة ، وبين أشقاء لهم وأبناء عمومه إنخرطوا في جماعات الإرهاب .

و مراكز قوة وأصحاب سلطة ونفوذ من رجال الحزب الوطني حيث شخصية السيد محمد عبد المحسن صالح رئيس المجلس المحلي للمحافظة وأمين الحزب الوطني ، والذي كان يلقب بمحافظ الظل صاحب النفوذ والقوة المستمدة من علاقاته داخل الحزب الوطنى وبالرئيس مبارك شخصيا ، ومن علاقة قوية تربطه بأمين تنظيم الحزب الوطنى كمال الشاذلي ، وامام كل ذلك هناك أحزاب سياسية ضعيفة وقفت وحدها تواجه فكريا جماعات الإرهاب ومواجهات اخرى مع أجهزة الدولة ورجالها .

بدأ المحافظ الجديد اللواء زكى بدر في ترتيب أولوياته بالقضاء على الإرهاب وتوفير الدعم اللازم للمواجهات الأمنية ، التى إستنزفت ميزانيات الدولة ، فتدهورت الحالة الإجتماعية وزادت معدلات البطالة والهجرة الداخلية والخارجية ودفع شعب أسيوط ثمنا كبيرا سبب هذه المواجهة ،

تمركزت العمليات الارهابية في المدن والقرى التابعة للمنطقة الشمالية لأسيوط والقربية من محافظة المنيا وتهديدات دائمة للكنائس والمواطنين المسيحيين ، ورغم تلك الحالة الأمنية المتردية لم تدخل الدولة في مواجهة حقيقية مع جماعة الاخوان ، بل اعتبرتها قوة اسلامية سلمية تستطيع مواجهة قوة إسلامية مسلحة ، وبدلا من دعم الأحزاب السياسية خاصة أحزاب اليسار ضيقت عليهم الخناق ، ولعب المحافظ زكى بدر دورا في التضيق عليها ، وتجلى ذلك في إنتخابات 1984 التى فاز فيها تحالف أحزاب العمل الاسلامى مع حزب الوفد ، ودخل الاخوان البرلمان ، وسيطر الحزب الوطنى على الأغلبية ، ويذكر التاريخ أن تلك الإنتخابات شهدت صعود نجم النائب الناصري جمال أسعد عبدالملاك الذي تحدى زكى بدر بعد تبنى الأخير الدعاية بنفسه للحزب الوطنى وهجومة الدائم في المؤتمرات الإنتخابية على أحزاب المعاضة وإتهامها بالشيوعية والالحاد ، ورغم ذلك كانت مواجهات زكى بدر لا تتوقف مع رموز الحزب الوطنى وقد طالهم منه الكثير من قاموس الشتائم الذي بدأ يعرف به خلال عمله كمحافظ لأسيوط من عينة " دول ناس جربانة وأوساخ ما ينفعش معاهم إﻻ ضرب الجزم " هذا كان وصفه الدائم وقتها لكل من يعارضه ، و " العيال الـ .... على العناصر الإرهابية "

في المقابل تقرب اللواء زكى بدر للجماهير بالمشاركة في المناسبات الشعبية خاصة الصوفية و حضورة للايالي الرمضانية و السهرات القرأنية و المسابقات الرياضية ، في الوقت نفسه تحققت نجاحات أمنية كبيرة على المستوى الأمني مما أهل اللواء زكى بدر الى أن يكون وزيرا للداخلية خلفا للواء احمد رشدى عقب أحداث الأمن المركزى في فبراير 1986 ليكون ثاني محافظ لأسيوط يتولى وزارة الداخلية بعد الوزير ممدوح سالم ، ويتولى بعده اللواء محمد عبدالحليم موسى الملقٌب بشيخ العرب .. ولهذا حديث اخر .