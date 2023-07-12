في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. قصة امرأة أُطلق اسمها على منطقة شعبية

يحل اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يوليو ذكرى ميلاد المطربة فايدة كامل، والتي تعتبر واحدة من أهم المطربات الذي تركوا خلفهم تاريخ حافل بالأعمال الفنية، حققت شهرة ونجاح عالمي، ويطلق على منطقة كاملة بالقاهرة اسمها.

واشتهرت فايدة كامل بمجال الفن بالتنوع، حيث جمعت بين الأغاني الرومانسية والدينية بالإضافة إلى تميزها بالأغاني الوطنية، وتحولت إلى نائبة بمجلس الشعب، وبالتزامن مع ذكرى ميلادها نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن المطربة فايدة كامل:

ولدت فايدة كامل عام 1932، وظهرت موهبتها منذ أن كان عمرها 8 أعوام، وشاركت ببرنامج الأطفال بالإذاعة بابا شارو.

التحقت فايدة كامل بكلية الحقوق وحصلت على الليسانس من جامعة القاهرة، كما درست بمعهد الموسيقى في نفس وقت دراسة العندليب عبد الحليم حافظ وقائد الماسية أحمد فؤاد حسن والملحن كمال الطويل.

اشتهرت بمجال الفن، حيث قدمت العديد من الأغاني المختلفة، كما شاركت بأعمال سينمائية وكان أول أعمالها فيلم "سكة السلامة"، مع المخرج إبراهيم لاما، والمؤلف عثمان أباظة، واستمرت بمجال السينما حتى عام 1957 فقط، الذى شهد آخر أفلامها "أرض السلام" إخراج كمال الشيخ، وتأليف حلمي حليم.

كان للأغاني الوطنية التي قدمتها فايدة كامل دورا بارزا في مصر، وفي أثناء العدوان الثلاثي على مصر، قدمت العديد من الأغاني، وقدمت أغنية "دع سمائي"، و"أنا بورسعيد"، وللوحدة العربية شاركت مع مجموعة من نجوم الغناء العربي في أوبريت "الوطن الأكبر".

تعتبر فايدة كامل أول فنانة مصرية تدخل البرلمان، فكان لها دور سياسي كبير برز من خلال دخولها مجلس النواب، وقامت فايدة بالدفاع عن حقوق المرأة، حيث رفعت شعار "المرأة نصف المجتمع"، كما دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها أكثر نائبة تستمر بالمجلس لمدة تجاوزت الـ 30 عاما.

وفي حي البساتين بالقاهرة توجد منطقة شعبية أطلق عليها اسم المطربة فايدة كامل، التي أسمهت في تعزيز صمود المصريين خلال العدوان الثلاثي على مصر، وخلال فترة السبعينات تحولت فايدة كامل إلى بوق للسلطة السياسية.