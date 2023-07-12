البيت الأبيض: سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة المساعدات طويلة الأمد لكييف تظهر أن الوقت ليس لصالح موسكو، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

متى سيوافق أعضاء الناتو على انضمام أوكرانيا للحلف؟

وفي وقت سابق من اليوم، سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على رفض قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) انضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الراهن خلال القمة التي بدأت أمس الثلاثاء، في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا وتستمر لمدة يومين.

وأوضح كاتب المقال الصحفي دان صباغ، أن جميع الجهود التي بذلها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي من أجل الحصول على موافقة الناتو في هذا الخصوص باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة وقعوا إعلانا لم يتضمن إطارا زمنيا محددا أو شروطا واضحة لقبول عضوية أوكرانيا في الحلف.

ولفت الكاتب، إلى أن الرئيس الأوكراني، الذي أصابه الإحباط بسبب موقف قادة الحلف من طلب انضمام بلاده، وجه اتهاما صريحا للرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين في الحلف بعدم استعدادهم لقبول عضوية بلاده داخل الحلف.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى أن قادة الدول الأعضاء تمسكوا بموقفهم الرافض لانضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الحالي في ظل احتدام الصراع المسلح بين القوات الروسية والأوكرانية، وهو ما ظهر واضحا جليا في البيان الختامي للقمة الذي صدر أمس.

وأوضح الكاتب أن البيان الختامي للقمة أكد أن "أوكرانيا سوف تنضم للناتو بدون شك في المستقبل إلا أن الحلف سيوجه دعوة الانضمام لكييف حين تفي بجميع المعايير والشروط المتعلقة بالأمن وإرساء قواعد الديمقراطية".