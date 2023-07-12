"صحة المنوفية" تُحرر 524 محضر مخالفات

نفذت مدرية الشؤون الصحية بالمنوفية خطة الإدارة الموضوعية والتي تمت على قامت بمتابعة كافة أنشطة لإدارات الفنية بالطب الوقائي منها( الأغذية - صحة البيئة - الترصد- الأمراض المعدية - المعامل -المعمل المشترك- السلامة والصحة المهنية - مكافحة العدوى -معالجة النفايات الطبية - الرصد البيئي ).

ومرت إدارة الأغذية على 395 منشأة غذائية وتم سحب 33 عينة أغذية متنوعة وتم تحرير 524 محضر وتم ضبط 44695.9 كيلو جرام أغذية مختلفة، و11.84 لتر مشروبات، وتم إعدام (899) كيلو جرام أغذية مختلفة وغير صالحه للإستخدام الآدمي، وتم إعدام 28 لتر عصائر ومشروبات غازية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت إدارة صحة البيئة بالمرور على 16 مجزرو سلخانة وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات داخل السلخانات والمجازر وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين كما تم المرور على 93 حمام سباحة، وسحب 88 عينة منها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك تم المرور على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وسحب عينات منها وتم المرور على وحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما قامت إدارة الترصد بالتأكد من انتظام إبلاغ جميع مواقع الترصد لحالات الأمراض المعدية المكتشفة خلال فتره العيد وتسجيلها على البرنامج القومي لترصد الامراض المعدية NEDSS، وكذلك التأكد من عمل التقصيات ومتابعة المخالطين وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وقامت إدارة الأمراض المعدية والتطعيمات بالتأكد من تسجيل جميع حالات المواليد والوفيات، وتم التأكد من توافر أرصدة جميع اللقاحات والأمصال العلاجية وتم تطعيم جميع المواليد بجرعة الكبدي والميلاد وكذلك تم تطعيم لقاحات الكوفيد 19 في مراكز اللقاح المعتمدة.

وقامت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتأكد من كفاءة عمل كل من الديزل والمصاعد الكهربائية وشبكات الأكسجين وغرف الغازات وكذلك توافر مخزون كافي من السولار وتم المرور على المستشفيات والتأكد من استيفاءها اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وقامت إدارة المعامل بإجراء عدد (16288) فحص معملي لعدد (4800) مريض خلال أجازة عيد الأضحى والمرور على معامل المستشفيات والتأكد من إنتظام العمل والنوبتجيات بها .



كما قام المعمل المشترك بتحليل عينات أغذية (بكتيريولوجي وكيماوي) عينات مياه (بكتيريولوجي وكيماوي) وسموم فيروسات بإجمالى عدد عينات( 422) عينة .

وقامت إدارة مكافحة العدوى بالمرور على المنشآت الصحية، والتأكد من إلتزام وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومن خلال معالجة النفايات الطبية تم التأكد من عدم وجود تكدسات للنفايات الطبية بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتم رفع وسحب جميع النفايات الطبية والتخلص الأمن منها.

وقامت إدارة الرصد البيئي بسحب عينات، بإجمالي 42 عينة، وتم تحليلها بمعمل رصد الملوثات الهواء وكانت جميعها مطابقة.