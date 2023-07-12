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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

أعلاف
أعلاف

سوق الأعلاف يشهد حالة من الاستقرار، خاصة بعد التراجع التدريجي والذي يعتبر بشكل يومي، وأسعار الأعلاف تنعكس دائما على أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار خامات أعلاف الدواجن من ذرة صفراء وصويا خلال مستهل تعاملات بورصة السلع اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 12يوليو

 بلغت أسعار الذرة الصفراء برازيلي لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت الذرة الصفراء أوكرانيا  لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت الذرة الصفراء صربي  لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت أسعار الذرة الصفراء رومانيا لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 بلغت أسعار الذرة الصفراء أمريكي لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه.

برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

طن الردة بـ11400 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الذرة البرازيلى بـ 12400جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 12 يوليو 

بلغت  أسعار فول صويا 44 % اليوم 27500 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم عند 29000 جنيها للطن  صب أرضه.

بينما سجلت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم 28500 جنيها للطن  صب أرضه.

أسعار الردة اليوم الأربعاء 12 يوليو 

وقد سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 10800 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع بذرة فول الصويا 27000 جنيها للطن صب أرضه.

وقد سجلت أسع كسب عباد 36% 17000 جنيه للطن صب أرضية، حيث تراجعت 750 جنيها عن أسعار أمس 

وقد سجلت اسع دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع جلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع قشر فول الصويا 10250 جنيه للطن 

سوق الأعلاف حالة من الاستقرار التراجع التدريجي وأسعار الأعلاف اسعار الدواجن في الأسواق أسعار خامات أعلاف الدواجن أعلاف الدواجن اليوم

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