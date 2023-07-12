قائمة أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

سوق الأعلاف يشهد حالة من الاستقرار، خاصة بعد التراجع التدريجي والذي يعتبر بشكل يومي، وأسعار الأعلاف تنعكس دائما على أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار خامات أعلاف الدواجن من ذرة صفراء وصويا خلال مستهل تعاملات بورصة السلع اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 12يوليو

بلغت أسعار الذرة الصفراء برازيلي لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

بلغت الذرة الصفراء أوكرانيا لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

بلغت الذرة الصفراء صربي لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار الذرة الصفراء رومانيا لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار الذرة الصفراء أمريكي لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغت أسعار فول صويا 44 % اليوم 27500 جنيها للطن صب أرضه.

بلغت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم عند 29000 جنيها للطن صب أرضه.

بينما سجلت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم 28500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الردة اليوم الأربعاء 12 يوليو

وقد سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 10800 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع زيت صويا منزوع 42500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع زيت صويا مكرر 43500 جنيه للطن صب وصال

وقد سجلت أسع بذرة فول الصويا 27000 جنيها للطن صب أرضه.

وقد سجلت أسع كسب عباد 36% 17000 جنيه للطن صب أرضية، حيث تراجعت 750 جنيها عن أسعار أمس

وقد سجلت اسع دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع جلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع قشر فول الصويا 10250 جنيه للطن