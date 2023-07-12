أخبار فاتتك| الإعلان عن 100 فرصة عمل للشباب .. وخذف أغنية "يمكن خير" من "يوتيوب"

تنوعت أخبار الظهيرة صباح اليوم الأربعاء، ما بين الأخبار الخدمية والتعليمية والفنية في هذا السياق.. ترصد الدستور أبرز أخبار الصباح



سفارة مصر بفرنسا تحيي ذكرى ثورة يوليو في قلب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس

أقام السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، مندوبها الدائم لدى اليونسكو، حفل استقبال بقاعة "لافيليت الكبرى" في باريس، التي تستضيف حاليا معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

حضر الحفل ما يقرب من 600 مدعو منهم مسئولون حكوميون ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

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100 فرصة عمل للشباب

وفّرت وزارة العمل 100 فرصة عمل جديدة للشباب من سن 21 وحتى 28 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 باريستا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 3100 جنيه، إضافة إلى حافز من 500 إلى 800 جنيه و400 جنيه بدل انتقال.

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عمرو مصطفى يحذف أغنية رامي صبري "يمكن خير"

حذفت إدارة موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” أغنية النجم رامي صبري “يمكن خير” والذي طرحها الفترة الماضية ضمن أغنيات ألبومه الأخير “معايا هتبدع”.

وجاء هذا القرار من إدارة يوتيوب بعد أن تقدم الملحن والمطرب عمرو مصطفى بسرقة رامي صبري منه لحن الأغنية في أحد لقاءاته التلفزيونية والذي نفاه رامي صبري جملة وتفصيلا.



وهاجم رامي صبري الملحن عمرو مصطفى بشدة بعد أن اتهمه بسرقته لحن أغنية “يمكن خير” وقال رامي صبري من خلال تصريحات له في أحد اللقاءات الإذاعية: "معنديش مشكلة تقول صوتي وحش أو الأغاني بتاعتي وحشة أو مش نجم ومش ناجح إنما تطلع تقول أنت سرقت دي كلمة كبيرة، رامي صبري مش مطرب بس، أنا راجل دارس موسيقى ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقى كلمة كبيرة جدًا زي عمر خيرت وياسر عبد الرحمن موسيقار المفروض أنا مبتكلمش عن نفسي كتير، وهو خريج جامعة القاهرة كلية حقوق في الآخر أنا متخصص، فلما ييجي يتكلم الأستاذ مع الطالب معاه مش هنتساوى، الدراسة بتخلي عندك ثقة في الكلام عن الموسيقى، وهو بيتكلم غلط.



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المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1833 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط 1833 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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