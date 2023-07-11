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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد هجومه عليه.. عمرو مصطفى يحذف أغنية رامي صبري "يمكن خير"

رامي صبري
رامي صبري

حذفت إدارة موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” أغنية النجم رامي صبري “يمكن خير” والذي طرحها الفترة الماضية ضمن أغنيات ألبومه الأخير “معايا هتبدع”.

وجاء هذا القرار من إدارة يوتيوب بعد أن تقدم الملحن والمطرب عمرو مصطفى بسرقة رامي صبري منه لحن الأغنية في أحد لقاءاته التلفزيونية والذي نفاه رامي صبري جملة وتفصيلا.

وهاجم رامي صبري الملحن عمرو مصطفى بشدة بعد ان اتهمه بسرقته لحن أغنية “يمكن خير” وقال رامي صبري من خلال تصريحات له في أحد اللقاءات الإذاعية.: "معنديش مشكلة تقول صوتي وحش أو الأغاني بتاعتي وحشة أو مش نجم ومش ناجح إنما تطلع تقول أنت سرقت دي كلمة كبيرة، رامي صبري مش مطرب بس، أنا راجل دارس موسيقى ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية قسم تأليف موسيقى كلمة كبيرة جدًا زي عمر خيرت وياسر عبد الرحمن موسيقار المفروض أنا مبتكلمش عن نفسي كتير، وهو خريج جامعة القاهرة كلية حقوق في الآخر أنا متخصص، فلما ييجي يتكلم الأستاذ مع الطالب معاه مش هنتساوى، الدراسة بتخلي عندك ثقة في الكلام عن الموسيقى، وهو بيتكلم غلط. 

وأضاف رامي: لو هو يعرفني كويس هيبقى عارف إني فنان والمبدع الحقيقي مش بيسرق، فيه فرق بين السرقة وتوارد الأفكار، زمان عملت أغنية للفنان عامر منيب اسمها مكنش حب وهندم ليه، بعدها بسنة عمل عمرو دياب أغنية أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب، السرقة اللي بجد بتكون في اقتباس 4 موازير، لكن اللي حصل إنه فيه تشابه في 3 بس، وده توارد أفكار.

وتعتبر أغنية “يمكن خير” هي ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الأخير “معايا هتبدع” وهي من ألحانه، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد على موسى والموزع الموسيقي ومهندس الصوت طارق توكل.

يوتيوب أغنية النجم رامي صبري يمكن خير معايا هتبدع عمرو مصطفى أغنية “يمكن خير”

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