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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 4 آلاف جنيه.. 100 فرصة عمل جديدة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

وفّرت وزارة العمل 100 فرصة عمل جديدة للشباب من 21 وحتى 28 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 باريستا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 3100 جنيه، إضافة إلى حافز من 500 إلى 800 جنيه و400 جنيه بدل انتقال.

كما تطلب الشركة 50 عضو فريق وذلك من الطلبة وبراتب 2400 جنيه، إضافة إلى 200 جنيه حافز، و1000 جنيه بدل انتقال للمحافظات، وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوفير تأمين اجتماعي، وتوفير سكن.

على من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في مبنى F2 بنك الإسكندرية سيتي ستار مول، مكرم عبيد، مدينة نصر، الدور 6، أو الاتصال على 01212874230، والتواصل مع المدير المسئول وائل المحلاوي.

وزارة العمل فرصة عمل شركات الصناعات الغذائية وظيفة

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