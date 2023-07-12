تركيا تقايض ضم الناتو للسويد بالـ إف 16 وبضمها لأوروبا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا ينبغي أن تكون لدى الشركاء الأتراك أوهام وردية بخصوص الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وأنه لا أحد من أعضاء الاتحاد يرغب في انضمامهم.

جاء ذلك عقب إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس أردوغان وافق على إحالةِ طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه ، عقب التوصل الى تسويةٍ بين الرئيس التركي ورئيسِ الوزراء السويدي بهذا الشأن ... وطالب أردوغان الدولَ الأوروبية بإيلاءِ نفسِ القدر من الأهمية لانضمام تركيا للاتحاد بقدر حرصها على انضمام السويد للحلف.



وفي السياق وصف أردوغان لقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمةِ النيتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بالبداية الجديدة ، اذ قالت إدارة بايدن إنها تدعم تزويد تركيا بمقاتلات إف 16 في انتظار موافقة الكونجرس.