"ثورة الذكاء الاصطناعى”.. تقرير: فقدان أكثر من ربع الوظائف فى أغنى دول العالم

أفاد تقرير جديد أن أكثر من ربع جميع الوظائف في أغنى دول العالم تعمل في صناعات يمكن أن يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل العديد من العاملين البشريين، بما في ذلك الوظائف ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة المستوى، حيث وضعت أنظمة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر بشكل متزايد العالم على شفا "ثورة الذكاء الاصطناعي"، وفقا لمجلة فوربس الأمريكية.

ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، وهي كتلة مكونة من 38 عضوًا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا أن 27 ٪ من القوى العاملة في المنطقة تعمل في مهن معرضة لخطر كبير أن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من اعتماد لا تزال التكنولوجيا منخفضة إلى حد ما لأن التكنولوجيا، في الوقت الحالي، في مهدها.

وتدير هذه الوظائف سلسلة كاملة من البناء إلى الزراعة وصيد الأسماك والغابات، بالإضافة إلى وظائف أخرى بما في ذلك التصنيع والنقل "بدرجة أقل"، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن المناصب التي تتطلب مهارات عالية هي الأقل خطورة من أن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

يأتي التقرير في الوقت الذي يتجه فيه الموظفين بشكل متزايد إلى روبوتات الدردشة الشبيهة بالبشر، بما في ذلك شات جي بي تي، بعد إصداره في نوفمبر الماضي، ومع قيام المنافسين بما في ذلك جوجل بتقديم إصداراتهم الخاصة من الأنظمة التوليدية عالية الذكاء.

وصف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، تطور الذكاء الاصطناعي بأنه "نقطة تحول تكنولوجية"، وحث المشرعين على وضع سياسات طويلة الأجل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل مع "إدارة المخاطر السلبية بشكل مناسب".



وأثار إصدار شات جي بي تي العام في نوفمبر الأنظار حول العالم حول تشابه النظام المثير للإعجاب، وفي بعض الأحيان المزعج بالوظائف التي يولدها الإنسان، وحل الكود سريعًا، وكتابة الشعر والمقالات على مستوى الكلية.

وتعمل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT باستخدام تقنية لغة مدربة على كمية كبيرة من البيانات، وتخرج إجابات مفصلة في غضون ثوانٍ.

ومع ذلك، دق منتقدوها ناقوس الخطر لأشهر حول الآثار الجانبية المحتملة لإدخال التكنولوجيا في مكان العمل - حيث يخشى الموظفون من إمكانية استبدال وظائفهم - وكذلك في المدارس الثانوية والكليات ، حيث تزايدت المخاوف حول الطلاب الذين يستخدمون برامج للغش.

وصاغ مجموعة من مسؤولي التكنولوجيا، بما في ذلك الملياردير مالك تويتر إيلون ماسك والشريك المؤسس لشركة Apple ستيف وزنياك، خطابًافي مارس، حث المطورين على الضغط على المكابح في أنظمة الذكاء الاصطناعي ، محذرين من "سباق خارج نطاق السيطرة" لإنشاء أنظمة متقدمة بشكل متزايد.

وقال ما يقرب من 60٪ من الموظفين في استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي إنهم قلقون من أن وظائفهم ستستبدل بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة.