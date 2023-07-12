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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

ضحى بالهندسة من أجل الفن.. حكايات إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أثار الفنان إيمان البحر درويش، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت ابنته صورة له وهو على فراش المرض، وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورته وأصابتهم موجة من الحزن الشديد.

وخلال هذه الأزمة تكفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، وبعد أزمته خلال هذه الساعات يرصد "الدستور" حكايات من حياة الفنان على مدار رحلته الفنية.

- ترك الهندسة من أجل حبه في الفن وضحى بها على الرغم من تفوقه فيها بحسب ما قاله في عدة برامج تليفزيونية، وبسببها تعرض لشطبه من نقابة الموسيقيين على يد الفنان هاني شاكر إلا أنها انتهت أخيرًا، بعد أن دخلت في نزاع قضائي دام عامين في الفترة من 2017 وحتى 2019.

- وخلال عام 2017، تعرض الفنان إيمان البحر درويش لنزيف في المخ وانسداد في الشريان، مما استدعى جراحة عاجلة في المخ، ومما جعلته يبتعد عن الساحة الفنية فترة طويلة.

- هاجم إيمان البحر درويش عددًا من زملائه في الوسط الفني منهم على الحجار وأنغام وشيرين، مما جعله محل انتقاد من بعض العاملين في الوسط.

-  اشتهر إيمان البحر درويش بصوته العذب ونجح في إعادة تقديم أغنيات جده سيد درويش بتوزيع جديد ومختلف، إلى جانب نجاحه أيضا في تقديم أغنيات خاصة منها "طير في السما" و"يا بلدنا".

- والكثير من جمهور إيمان البحر درويش لا يعرف أنه بدأ مشواره أثناء دراسته الجامعية بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، حيث كوّن فرقة غنائية وكان يقدم أعمال جده الراحل سيد درويش، وحقق شهرة واسعة في الجامعة.

ويشار إلى أن إيمان البحر درويش المولود عام 1955 بحي كوم الدكة بالإسكندرية، هو مطرب وممثل مصري وحفيد موسيقار الشعب سيد درويش، قدم على مدار رحلته الفنية عددًا من الأفلام والأغنيات التي مازال الناس يتذكرونها.

الفنان إيمان البحر درويش الفنان هاني شاكر نقابة الموسيقيين المخ سيد درويش طير في السما و يا بلدنا

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