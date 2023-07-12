فى عيد ميلاده.. محطات فى حياة الفنان تامر عبدالمنعم

يحلّ اليوم الموافق 12 يوليو، ميلاد الفنان تامر عبدالمنعم، والذي ولد في مثل هذا اليوم الثاني عشر من يوليو لعام 1973.

وتخرج" عبدالمنعم" من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد أستاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيثُ عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية “بودي جارد والزعيم”، وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون.

كما شارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزيرـ قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002.

وأثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.

إسهاماته

أسس ورأس تحرير مجلة «أبيض وأسود» عام 2008 أول مجلة سينمائية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة المصرية.

يعمل مستشاراً فنياً لشركة فيديو كايرو سات وشغل منصب رئيساً تنفيذياً لمجموعة قنوات مودرن من عام 2008 حتي 2009.

له مقال أسبوعي كل أحد بجريدة الأهرام المسائي.

محاضر بقسم السيناريو بالدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما.



أعماله (أفلام)

الفيلم القصير (حادثة) 1995 محمد علي.

أضحك الصورة تطلع حلوة (1996) شريف عرفة.

الفيلم القصير (عبد الله يضحك) 1996 إيهاب غسان.

الفيلم القصير (الطيارين) 1997 محمد علي.

(أحلام مسروقة) 1997 محمد كامل القليوبي.

(العشق والدم) 1999 أشرف فهمي.

(إتفرج يا سلام) 2000 محمد كامل القليوبي.

(شجيع السيما) 2000 علي رجب.

أمير الظلام 2002 رامي إمام.

معالي الوزير 2002 سمير سيف.

المشخصاتي 2002 فخر الدين نجيده.

أول مرة تحب يا قلبي 2003 علاء كريم

كلام في الحب 2005 علي إدريس.

عمارة يعقوبيان 2006 مروان حامد.

علاقات خاصة 2006 إيهاب لمعي.

مجانين نص كوم 2007 أحمد فهمي.

أشرف حرامي 2008 فخر الدين نجيده.

حديد 2014 احمد البدري.

هز وسط البلد 2015 محمد أبو سيف.

المشخصاتي 2 ، 2016 محمد أبو سيف.

أعماله (مسلسلات)

الفيلم التلفزيوني الفرنسي (عجائب الدنيا السبع) 1996 جان فرنسوا ديلاسو.

إنتي مين يا حلوة 2000 حمدي الابراشي.

أميرة في عابدين 2001 أحمد صقر.

سهرة المراقب 2003 شيرين قاسم.

فوازير المشخصاتي 2003 فخر الدين نجيده.

الدم والنار 2004 سمير سيف.

قلبي يناديك 2004 تيسير عبود.

فوازير عفاريت مراتي 2007 أحمد البدري.

جدار القلب 2008 أحمد صقر.

أغلي من حياتي 2010 مصطفى الشال.

كاريوكا رمضان 2012 عمر الشيخ.

العراف رمضان 2013 رامي إمام.

نظرية الجوافة رمضان 2013 مدحت السباعي.

المرافعة 2014 عمر الشيخ.

أعماله (مسرحيات)

الزعيم 1995 شريف عرفة.

بودي جارد 1999 إلي 2002 رامي إمام.

ربنا يخلي جمعة 2003 إلى 2005 حسن عبد السلام.

كحيوان ربح المليون 2005 أشرف ذكي.

جزيرة القرع 1998 رامي إمام.

ولاد الذينه 2007 محمد عمر.

وهم الحب 2009 إلي 2010 لينين الرملي.

أعماله (كتب)

سيناريو وحوار فيلم (أمير الظلام) 2001.

مسلسل (أغلي من حياتي) 2010.

الفيلم التسجيلي (مصر الكل واحد) 2006.

الفيلم التسجيلي (بنحبك يا لبنان) 2006.

فوازير المشخصاتي 2003.

قصة مسلسل عفاريت مراتي 2007.

كتب مسلسل المرافعة 2014.