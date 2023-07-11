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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد تناشد لاعبي "الاسكيت" البعد عن مسارات وطرق السيارات

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

ناشدت محافظة بورسعيد أبناء المدينة الباسلة الممارسين للعبة "الاسكيت" خاصة الأطفال والشباب البعد عن مسارات وطرق السيارات والالتزام بارتداء وسائل الأمان خلال ارتداء أحذية التزلج الخاصة بهذه برياضة "الإسكيت"، خشية عليهم من تعريض أنفسهم والآخرين للخطر.

وشددت محافظة بورسعيد على أبناء المدينة الباسلة من محبي رياضة "الاسكيت" ضرورة الابتعاد عن الشوارع والطرق السريعة وأي مسارات للسيارات وكذلك الابتعاد عن تجمعات المواطنين في الميادين والأماكن العامة التي تشهد توافد كبير للمواطنين، على أن يتم الالتزام بممارسة اللعبة إما في صالات وأماكن مغلقة أو أماكن مفتوحة بعيدة عن مسارات السيارات وتجمعات المواطنين، وكذلك في توقيتات على مدار اليوم لا تشهد زحاما أو تجمعات كبيرة من المواطنين.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أنها كانت ومازالت أولى المحافظة التي دعمت الشباب المحبين والممارسين لهذه اللعبة بإقامة نسختين من ماراثون بورسعيد لـ "الإسكيت" بمشاركة الآلاف من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الشباب من الدول العربية المختلفة، إلا أن ذلك جاء في ظل إجراءات مشددة تكفل تأمين أبنائنا وتحافظ عليهم من تعرضهم لأي مخاطر.

وذلك في إطار الحرص على أرواح أبنائنا، وتناشد في نفس الوقت السادة أولياء الأمور مساندة المحافظة والأجهزة التنفيذية المختلفة في هذا الشأن بالنصح والإرشاد لأبنائهم كونهم أغلى شئ في حياتنا ولن نسمح أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي أذى قد يتعرضون له.

أبناء المدينة الباسلة الأطفال والشباب الالتزام بارتداء الأماكن العامة الدول العربية

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