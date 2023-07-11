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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: ضبط 48 طنًا من الاقماح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

التموين: ضبط 48 طنًا من الأقماح قبل بيعها فى السوق السوداء بمطروح

هند
هند

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح في ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق في محافظة مطروح وضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقالت هند محمود وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح، إنه تم شن حملة مكبرة على أسواق محافظة مطروح، والتي نجحت في ضبط 48 طنًا من القمح المحلي، كان أحد الأشخاص قام بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأضافت محمود، أنه بذلك تصبح كميات الأقماح المهربة والمضبوطة بمعرفة مديرية التموين في محافظة مطروح، خلال موسم توريد القمح حوالي 200 طن تقريبا.

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