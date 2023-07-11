محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا تجاريًا من ولاية بافاريا الألمانية

لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا تجاريا، من ولاية بافاريا الألمانية، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون في عدد من المشروعات التنموية، في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد التجاري، وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، واللوجيستية والموانئ بالمحافظة.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، وفضلا عن أن بورسعيد تطل على البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما يعظم من أهمية محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، وحققت المحافظة تطورا غير مسبوق في المجال الصناعي.

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