الصحة: زيادة المترددين على "100 يوم صحة" لنصف مليون مواطن

قال د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة شهدت نسب زيادة المترددين عن الأيام الأولى للمبادرة التي كانت تقدر بـ100 ألف ووصلت اليوم إلى نصف مليون متردد.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بأن يكون هناك توقع لزيادة أعداد المترددين على المبادرة، وضرورة عمل حصر للأدوية ومخزونها.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي للأدوية تتم متابعته بشكل دوري، في مخازن التموين الطبي بالعباسية، ومخازن مركزية سيتم افتتاحها بالمحافظات ويوجد ربط بين هيئة الأدوية، وهيئة الدواء والشراء ووزارة الصحة.

تصنيع 90% من أدوية الأورام بمصر

تابع أن أدوية الأورام يصنع منها قرابة 90% محليًا، مؤكدًا أن الدولة منذ 2014 وإلى اليوم تعمل على دعم وتوطين صناعة الأدوية، وحققنا الاكتفاء الذاتي منها والحملة الرئاسية؛ وللقضاء على فيروس C تم توطين صناعة دواء الفيروس في مصر.