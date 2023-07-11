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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو خليل يشيد باستجابة "المتحدة" وتكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أشاد الإعلامي عمرو خليل، بالاستجابة السريعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعلانها عن التكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وقال عمرو خليل، خلال تقديم برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه بعد نشر الصورة الأخيرة للفنان إيمان البحر درويش شهدنا تعاطفًا وحزنًا كبيرًا، لافتًا إلى أن عرض صورته بهذا الشكل صادمة واختراق لخصوصيته الشخصية وليس فقط خصوصية الأسرة.

وواصل "هناك تعاطف كبير مع حالته الصحية، وكان هناك تجاوب كبير من نقابة الموسيقيين، وغيرها، ولكنني كنت واثقًا من استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فهذا الأمر ليس بجديد على المتحدة، فقد استجابت لأكثر من حالة كانت بحاجة للوقوف والدعم في محنتها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وقالت الشركة إنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

إيمان البحر درويش عمرو خليل المتحدة

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