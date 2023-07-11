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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نوادي الأدب.. إلهاء أم إثراء؟"| ندوة ببيت الست وسيلة الخميس المقبل

جريدة الدستور

يستضيف بيت الشعر ببيت الست وسيلة التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة “نوادي الأدب.. إلهاء أم إثراء؟”، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الخامسة مساء.

فكرة الندوة حول الأهداف المأمول تحقيقها  من وراء نوادي الأدب بشكل خاص والنشر الإقليمي و المؤتمرات الثقافية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية  في الأقاليم بشكل عام.. هل الهدف إلهاء الشباب ..خاصة المبدعين وامتصاص طاقاتهم للحيلولة دون انحرافهم فكريا ودينيا؟..أم أنهما تلعب بالفعل  دورا إيجابيا كخط إنتاج للمواهب الأدبية وإثراء المشهد الثقافي بالفكر التنويري..؟.
يشارك في الندوة الأساتذة: الكاتب والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، الكاتب الصحفي يسري السيد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي طارق الطاهر..رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة.

بيت الشعر الست وسيلة التنمية الثقافية نوادي الأدب النشر الإقليمي الأنشطة الثقافية الاقاليم

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