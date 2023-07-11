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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

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لقي شخص ثلاثيني مصرعة، اليوم، إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في مدينة براني بمطروح، وتم نقله إلى مستشفى براني.

واستقبلت مستشفى براني شاب 35 سنة مصاب بطلق ناري متفرق بالجسم ولقي مصرعه عقب وصوله المستشفى، حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.  

وفي سياق آخر كان قد أصيب اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

مستشفي براني مصرع شخص براني مطروح النيابة العامة

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