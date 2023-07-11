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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"بيراميدز" يحسم موقفه من الاستثمار فى كرة القدم

جريدة الدستور

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.

وجاء في البيان: "بعد متابعة للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لمسنا تحسنًا، ورأينا اتجاهًا لتحقيق العدالة، وتركيزًا من أجل تحسين الأوضاع مستقبلًا".

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز الاستمرار في استثماراته بكرة القدم المصرية خلال الموسم المقبل، على أمل المزيد من التحسن، مع العمل بإخلاص وبكل قوة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة ممكنة محليًا وقاريًا، في سبيل رفعتها وتطويرها على كافة الأصعدة.

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