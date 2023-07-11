مستفيد من «حياة كريمة»: المبادرة حمت أطفالنا من الأسلاك المكشوفة

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجاحًا كبيرًا في توفير الكهرباء للمواطنين داخل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بجميع المحافظات من خلال تقوية الشبكات الضعيفة الموجودة بالفعل، إلى جانب إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بجانب تطوير المحولات الكهربائية والأسلاك المغذية للمنازل؛ لتوفير بيئة متكاملة بها جميع الخدمات الأساسية للسكان.

المبادرة حمت أطفالنا من الأسلاك المكشوفة

«إبراهيم جاد» يعيش في قرية «الأخيوة» التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرًا بسبب عدم وجود كهرباء داخل منزله، وذلك بسبب تهالك الأسلاك المغذية للمنزل داخل القرية، كما أن تلك الأسلاك أصبحت مكشوفة في طرق وشوارع القرية، وتعرض الكثير من سكان القرية بالصعق وزادت الحرائق الناتجة عن تلك الأسلاك المكشوفة ، وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي جعلت حياتهم كالجحيم، وأثناء جلوسه داخل منزله على ضوء الشموع، جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لحل تلك المشكلة وتطوير شبكات الكهرباء داخل القرية.

قال «إبراهيم» لـ«الدستور»إن وجود الكهرباء في منازل القرية جعل السكان في حالة اطمئنان على حياتهم، في ظل تأكدهم من عدم انقطاع الخدمة لفترات طويلة مثل السنوات الماضية ، وبالتالي تجنب استخدام لمبات الغاز وغيرها من وسائل الإنارة البدائية، وذكر أن المبادرة جددت وحسنت خطوط الكهرباء الموجودة ، كما قامت بالحفر تحت الأرض لأعماق طويلة، من أجل وضع كابلات الكهرباء بها بعيدًا عن السطح، وذلك قلل من الحوادث المميتة، وعلى رأسها وفاة الأطفال أو اشتعال حرائق بسبب الأسلاك المكشوفة في الشوارع.

أضاف أن التطوير الذي أحدثته «حياة كريمة» في القرية أزال الكثير من الأعباء عن سكان بعدما وفرت أفضل الخدمات الأساسية للسكان، والتي كانت تمثل حلمًا يعتقدون في صعوبة تحقيقه على مدار سنوات طويلة، وذكر أن المبادرة تهتم بالخدمات التي تسهل المعيشة على سكان القرى النائية، مثل توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي لكل المنازل، بعد ترميم المتهالك، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير في حياتهم اليومية.