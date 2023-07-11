بعد نشوب حريق.. "الدستور" يكشف مفاجأة بشأن مستشفى سيدى سالم بكفرالشيخ

شهد مستشفى سيدي سالم المركزي بكفرالشيخ حادثًا مأساويًا، إذ نشب حريق هائل أدى إلى إخلاء المستشفى من المرضى وفصل التيار عنه، وسط حالة من الذعر للأهالي.

وبحث موقع "الدستور" عن أسباب الحريق، والذي أرجعه كل من رئيس المدينة ومديرية الصحة إلى ماس كهربائي، وتبين أن المستشفى في الأساس كانت عليه ملاحظات كثيرة من حيث السلامة والأمان، وكذلك الخدمات المقدمة، وهو ما دفع مديرية الصحة إلى إرسال لجنة للمستشفى الشهر الماضي وتحديدًا منذ أسبوعين فقط؛ لحصر أفضل الأماكن المناسبة لاختيارها بديلًا للمستشفى المركزي، لنقل الأجهزة والمعدات فيه وتجهيزه.

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي استعدادًا لإحلال وتجديد مستشفى سيدي سالم المركزي؛ ليكون صرحًا طبيًا كبيرًا يخدم أهالي المركز والمدينة، في ضوء دعم الدولة للقطاع الطبي والمنشآت الصحية والعلاجية.