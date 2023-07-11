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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: لا يجب على المرأة فعل هذه العبادات خلال الحيض (فيديو)

الشيخ محمد عبدالسميع
الشيخ محمد عبدالسميع

قال د.محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فى فترة حيض المرأة يحرم عليها الصلاة والصوم ولمس المصحف والجماع وقراءة القرآن، والذهاب للمسجد أو المكوث فى المسجد، لافتًا إلى أن المرأة حال الحيض لا تناسب هذه العبادات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الإسلام غير مفهوم المرأة الحائض، فقديما قبل الإٍسلام وبعض الديانات كانت تعتبر المرأة فى فترة الحيض نجسة كلها، وكانوا يبعدونها عنهم، لكن الإٍسلام كرم المرأة واعتبر أن هذا الأمر طبيعي وعليها أن تمارس حياتها إلا بعض العبادات التى لا تتناسب مع فترة الحيض".

أضاف: "النبي محمد (ص) كان يطلب من السيدة عائشة المنشفة فقالت له إني حائض، فقال لها ليست حيضتك فى يدك، وكان يجلس فى حجرها صلى الله عليه وسلم"، مستشهدًا بالحديث النبوي الذى ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:أمرني رسول الله ﷺ أن أناوله شيئًا من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك".

https://www.youtube.com/watch?v=GL5HgHLUUuQ

 

الدكتور محمد عبدالسميع الإفتاء المصرية

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