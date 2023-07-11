عمرو الفقى: "المتحدة" أطلقت "مهرجان العلمين" ليضيف للحياة الثقافية والترفيهية فى مصر

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فكرة "مهرجان العلمين"، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، لتضيف الشركة دورًا وطنيًا جديدًا للترويج السياحي، وتوفير فرص عمل والترويج للمشروعات القومية في مصر، بجانب دورها في تقديم أعمال فنية متميزة وإطلاق حملات توعية تساهم بشكل كبير في تعزيز التمسك بالقيم الإنسانية.

وأعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان، عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023، موجهًا الشكر للشركات الراعية التي لم تتردد في دعم المهرجان.

وقال الفقي إن هذه البقعة قبل 10 سنوات فقط كان لا يمكن لأحد أن يضع قدمه فيها بسبب 21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية، وكثيرًا ما يتساءل المصريون والأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة، عن سر عدم استغلال هذه البقعة الساحرة التي تطل على أفضل شاطئ على البحر المتوسط؟.

وتابع أنه مع تولي القيادة السياسية البلاد، وجهت بحل كل هذه التحديات، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، بالبدء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، في وقت قياسي وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، لتحول الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية لأهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح أنه من خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدءوب، نجحت الدولة في تحقيق معجزة العلمين الجديدة لتصبح محط أنظار العالم، وللتكامل مع هذا النجاح، فكرنا في إطلاق مهرجان "العلمين الجديدة"، يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط.

ولفت إلى أن فعاليات المهرجان تضم أنشطة مختلفة في مختلف المجالات الفنية والترفيهية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب والرياضات المائية وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، ليشكل المهرجان فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العلمين الجديدة، ويعد فعالية مميزة تضيف لظاهرة الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ولفت إلى أن المهرجان يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة العلمين، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ويدعم تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية عبر مجموعة من الفعاليات الممتعة التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، بمشاركة أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، ما يجعل المهرجان فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه والأجواء الصيفية الجميلة.