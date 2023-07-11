المشدد 15 عاما لتاجري مخدرات في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه .

كما قضت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط والهواتف المحمولة والسيارة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3326 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمان وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام كل من " ع.خ.ع"مشرف عمال و " ا.ا.ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمان في ذلك سيارة ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، وعقب تنفيذ القرار، توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم ، فأبصرت المتهمان يستقلان السيارة محل البلاغ ، فأسرعت القوة بضبطهما وإنزالهما من السيارة إلا أنهما استعملا القوة والعنف محاولان الهروب ، فتمكنوا من ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 73 طربة حشيش داخل جوال بلاستيكى.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.