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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تستعد لنقل موظفيها للعاصمة الإدارية الجديدة الخميس المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنقل جميع مكاتب موظفيها، بجميع القطاعات داخل ديوان الوزارة بمنطقة لاظوغلي في وسط البلد، إلى ديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر، داخل ديوان عام الوزارة، إنهم تلقوا خطابًا، بضرورة نقل جميع موظفي الديوان إلى مكاتبهم في ديوان الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية بداية، الخميس المقبل، مع انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت المصادر، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، داخل ديوان الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.

وبدأت جميع القطاعات داخل الديوان العام في جمع ملفاتها استعدادًا لنقلها للمكاتب الجديدة بالعاصمة الإدارية. 

ومن المقرر أن ينطلق جميع الموظفين بقطاعات الوزارة المختلفة إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس المقبل مع انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

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