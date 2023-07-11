ماركا: أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ماركو فيراتي لخلافة كوكي

أكدت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مهتم بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحاليو.

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد وضع اسم ماركو فيراتي كخيار أول لاستبدال كوكي المرشح للخروج من النادي بعد تلقيه عروض من السعودية.

وينتهي عقد كوكي مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المقبل.

أشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن فيراتي رغم تبقي 3 سنوات في عقده، كما تم طرح اهتمام فرق من السعودية بضمه في الميركاتو الصيفي

ومن المفترض أن يستأنف ماركو فيراتي التدريبات مع لاعبي باريس سان جيرمان يوم 17 يوليو.