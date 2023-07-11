بدء المؤتمر الصحفى لمهرجان العلمين الجديدة (صور)

بدأت قبل قليل فعاليات فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وتنقل قنوات الشركة المتحدة وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة، حيث أنهت الفرق الفنية تجهيزاتها وبروفاتها للنقل التليفزيوني بعدد كبير من الكاميرات والأطقم الفنية.

ويتواجد بالمؤتمر عدد كبير من الضيوف منهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وعدد من الإعلاميين.

ومن المقرر أن يلقي عدد من الوزراء ومنظمي المهرجان كلمات خلال المؤتمر الصحفي ومنهم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنتظر مدينة العلمين الجديدة، انطلاق "مهرجان العلمين"، المقرر بدء فعالياته من يوم 13 يوليو الجاري، حتى 26 أغسطس المقبل، والذي سيستمر طوال موسم الصيف، مقدمًا تجربة جديدة ومختلفة.