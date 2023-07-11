نائب محافظ القاهرة تبحث سبل الشراكة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لقاءًا موسعا مع الدكتور حسن الغندور والمهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الاسمرات وبحضور عدد من قيادات المجلس القومي للمرأة، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم وتوفير فرص العمل بمدينة الأسمرات.

حضر اللقاء كل من المهندسة جيهان أحمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئاسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة فاتن فاروق مسئول تنفيذ المشروعات المجلس بحي الاسمرات والاستاذة انجي اليماني مدير برنامج تنمية الاسرة والاستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حي الاسمرات يشهد نشاطا ملحوظا ومميزا فيما يتعلق بملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق المبدأ الذي انشأ من اجله بتقديم كافة الخدمات ذات الجودة العالية كمناطق مطورة بديلة للعشوائيات لبناء انسان ومجتمع جديد طبقا لتعليمات السيد اللواء.

وأشادت نائب محافظ القاهرة، بجهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وما يوليه المجلس من دور فعال لتدريب وتوعية و تشغيل السيدات وتوفير فرص العمل المتعددة للمرأة بوجه عام و المرأة المعيلة بوجه خاص في مختلف محافظات مصر و منها الانشطة المختلفة التي يتم تقديمها للمرأة بمدينة الاسمرات لتمكينها اقتصاديا تعميقا لدور واهمية المرأة في بناء المجتمع مما كان له.



وخلال اللقاء، بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية سبل التعاون المشترك و الشراكة لتدعيم سيدات الاسمرات من خلال دراسة مقترح اقامة مصنع يتم تدعيمه بالايدى العاملة الماهرة المدربة على اعلى مستوى من سيدات الاسمرات و بتقديم كل اوجه الدعم للتشغيل والاستدامة من اجل تحقيق الهدف الذي سيتم انشاءه من اجله .

وأكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة العمل بصورة فورية لإقامة دراسات الجدوى للسرعة في بدء تنفيذ المشروع من خلال توفير قطعة ارض بمدينة الأسمرات على مساحة 3750 متر مربع واستخراج التصاريح اللازمة لها وامدادها بالمرافق اللازمة التي تساعد في أعمال التشغيل.

كما استعرض الحضور التجارب المميزة لاقامة مثل تلك الاتشطة في محافظات مصر المختلفة والتي تم تشغيلها بكفاءة عالية مع تقديم الخدمات المختلفة و منها التسويق و التدريب الانتاجي من خلال المجلس او فتح قنوات تسويقية خارجية لتحقيق الاستفادة القصوى