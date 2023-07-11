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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تكفلها بعلاج إيمان البحر درويش.. عزة مصطفى تشكر «الشركة المتحدة»

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وقالت، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت متأكدة إن الشركة المتحدة هتعمل كده تقديرًا لموهبته ومشواره الفني، أشكر الشركة المتحدة للتعامل السريع".

المهن الموسيقية: حاولنا التواصل مع أسرة إيمان البحر درويش وابنته لا ترد 

 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير؛ "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" في بيان لها، أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية

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