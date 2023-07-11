"المهن الموسيقية": حاولنا التواصل مع أسرة إيمان البحر درويش وابنته لا ترد

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة حاولت التواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش، لكن هاتفه مغلق وابنته أمنية لا ترد على هاتفها أو واتس آب أو حتى ماسينجر.

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هاتفه لدينا، لكنه مغلق ولا نعرف مكانه، هل هو في القاهرة أم الإسكندرية، لذا اضطر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل لنشر بوست على صفحته، يسأل لو أي شخص يعرف طريقة للتواصل معه.

وتابع "طلبنا أي حد يعرف وسيلة اتصال يبلغنا فورا، حاولنا نكلم أمنية، وأرسلنا لها على صفحتها أن النقابة على استعداد تام لتقديم كل الدعم وجاهزون لكل الدعم المالي والمعنوي ونشر البيان في كل الصحف، لعلها تتواصل معنا".

ووجه المستشار الإعلامي للمهن الموسيقية الشكر للشركة المتحدة على إعلانها التكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدًا استعداد النقابة التعاون مع المتحدة في تقديم الدعم والعلاج.