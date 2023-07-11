مصطفى كامل: أشكر "المتحدة" على تكفلها بعلاج إيمان البحر.. والنقابة مستعدة للمساهمة

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أمنياته بالشفاء العاجل للمطرب إيمان البحر درويش، الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال «كامل»، في تصريح، لـ"الدستور"، إنه قام بجميع المحاولات خلال الساعات الماضية للتواصل مع المطرب إيمان البحر درويش، ولكنه لم يتلق استجابة بعد الاتصال على هاتفه، مشيرًا إلى أنه تواصل مع ابنته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي للتواصل معها، لكنها ترى الرسالة حتى الآن.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتكفلها بعلاج الفنان القدير، موضحًا أن النقابة على قدر كامل من تقديم كل الإمكانات والمساعدة للمساهمة في علاجه وتقديم المساعدة له.

جاء ذلك بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” صورة صادمة للفنان إيمان البحر درويش وهو طريح الفراش، وتم نشرها من قبل ابنته عبر موقع فيسبوك، إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ فترة، وظهر الفنان ويبدو عليه التعب الشديد، وكتبت ابنة الفنان معلقة: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش" وانهالت عليها التعليقات من محبي الفنان، داعين الله له بسرعة الشفاء العاجل.