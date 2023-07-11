ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل: أشكر "المتحدة" على تكفلها بعلاج إيمان البحر.. والنقابة مستعدة للمساهمة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أمنياته بالشفاء العاجل للمطرب إيمان البحر درويش، الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال «كامل»، في تصريح، لـ"الدستور"، إنه قام بجميع المحاولات خلال الساعات الماضية للتواصل مع المطرب إيمان البحر درويش، ولكنه لم يتلق استجابة بعد الاتصال على هاتفه، مشيرًا إلى أنه تواصل مع ابنته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي للتواصل معها، لكنها ترى الرسالة حتى الآن.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتكفلها بعلاج الفنان القدير، موضحًا أن النقابة على قدر كامل من تقديم كل الإمكانات والمساعدة للمساهمة في علاجه وتقديم المساعدة له.

جاء ذلك بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” صورة صادمة للفنان إيمان البحر درويش وهو طريح الفراش، وتم نشرها من قبل ابنته عبر موقع فيسبوك، إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ فترة، وظهر الفنان ويبدو عليه التعب الشديد، وكتبت ابنة الفنان معلقة: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش" وانهالت عليها التعليقات من محبي الفنان، داعين الله له بسرعة الشفاء العاجل.

المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات المطرب إيمان البحر درويش المطرب مصطفي كامل إيمان البحر درويش المهن الموسيقية

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

بعد تسليمه للقاهرة.. الإرهابى محمد عبدالحفيظ يكشف صراعات الإخوان

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

المالية: نستهدف خفض الدين لـ 94% فى الموازنة الجديدة

أزمة جديدة.. "BBC" تتجاهل تورط مذيع كبير فى فضيحة جنسية مع قاصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب