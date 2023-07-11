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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طاقة النواب تناقش تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر "يد بحر"

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوى، بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر (يد بحر).
وتساءل الجبلاوى عن سبب صدور قرار وزارة البيئة؛ ليتم السماح للمراكب بتفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، وهو ما يعني استحالة تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها قانونا من هوابر وترذيذ وستائر، وغيرها من الإجراءات التي تحمي البيئة المصرية من التلوث.
وطالب، بإلغاء القرار الوزاري الخاص بتحصيل رسوم ١٠٠ ألف جنيه من كل شحنة تسمح لها وزارة البيئة التفريغ من جهة البحر. قائلا: ليس معنى أن أدعم موارد الوزارة المالية بفرض هذه الرسوم أن يكون ذلك علي حساب البيئة وتلوثها.

من جانبها أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة تطبيق القرار علي أرض الواقع، ومن ثم إلغاء القرار من عدمه.

لجنة الطاقة والبيئة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة النائب محمد الجبلاوي تفريغ الفحم

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