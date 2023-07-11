مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة

تصدر مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والأهلية قائمة بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع اقترابهم من انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري.

تنسيق الكليات 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الكليات 2023-2024 سيتم تحديدها وفقا لنسب النجاح في شهادة الثانوية العامة 2023 ومعدلات ودرجات نجاح الطلاب، وعدد الأماكن الشاغرة في الكليات والجامعات.

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق الكليات 2023-2024 للقبول في الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية

طب المنصورة ٣٨٧ درجة .

هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦.

طب الإسكندرية ٣٨٢.

طب أسنان المنصورة ٣٨٢.

طب القاهرة ٣٨١.

طب الأقصر ٣٧٩.

طب حلوان ٣٧٨.

طب أسنان عين شمس ٣٧٦.

طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦.

طب أسنان القاهرة ٣٧٦.

علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣.

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم ٣٦٦

هندسة القاهرة ٣٦٦

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦

هندسة المنصورة ٣٦٦

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

هندسة دمياط ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

هندسة عين شمس ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة ٣٥٢

هندسة بور سعيد ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

هندسة بنها بشبرا ٣٥٣

هندسة الإسكندرية ٣٥٣

علوم سوهاج ٣٥٢

هندسة السويس ٣٥٢

هندسة حلوان ٣٥٢

علوم دمنهور ٣٤٩

هندسة أسوان ٣٤٧

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

هندسة المنيا ٣٤٥

هندسة جنوب الوادى ٣٤٤

هندسة أسيوط ٣٤٤

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣.

تنسيق الكليات الخاصة والأهلية 2023

كلية الطب بحد أدنى 82%.

كلية طب الأسنان بحد أدنى 80%.

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%.

كلية الصيدلة بحد أدنى 74%.

كلية الطب البيطري بحد أدنى 70%.

كلية الهندسة بحد أدنى 68%.

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 62%.

تنسيق جامعتي الجلالة والعلمين الدولية 2023

كلية الطب بحد أدنى 79%.

كلية طب الأسنان بحد أدنى 79%.

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76%.

كلية الصيدلة بحد أدنى 73%.

كلية الهندسة بحد أدنى 66%.

كلية علوم الحاسب بحد أدنى 61%.

تنسيق جامعات سيناء وشرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

كلية الطب بحد أدنى 77%.

كلية طب الأسنان بحد أدنى 77%.

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76% «سيناء فقط».

كلية الصيدلة بحد أدنى 73%.

كلية الهندسة بحد أدنى 66%.

علوم الحاسب بحد أدنى 61%.

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2023