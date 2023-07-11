ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

تصدر مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والأهلية قائمة بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع اقترابهم من انتهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري.

تنسيق الكليات 2023-2024 

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الكليات 2023-2024 سيتم تحديدها وفقا لنسب النجاح في شهادة الثانوية العامة 2023 ومعدلات ودرجات نجاح الطلاب، وعدد الأماكن الشاغرة في الكليات والجامعات.

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق الكليات 2023-2024 للقبول في الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات الحكومية

  • طب المنصورة ٣٨٧ درجة .
  • هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦.
  • طب الإسكندرية ٣٨٢.
  • طب أسنان المنصورة ٣٨٢.
  • طب القاهرة ٣٨١.
  • طب الأقصر ٣٧٩.
  • طب حلوان ٣٧٨.
  • طب أسنان عين شمس ٣٧٦.
  • طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦.
  • طب أسنان القاهرة ٣٧٦.
  • علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣.
  • صيدلة القاهرة ٣٧٠
  • صيدلة عين شمس ٣٧٠
  • الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم ٣٦٦
  • هندسة القاهرة ٣٦٦
  • حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦
  • هندسة المنصورة ٣٦٦
  • طب بيطري المنصورة ٣٦٥
  • علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥
  • حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣
  • طب بيطري عين شمس ٣٦٣
  • حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢
  • هندسة دمياط ٣٦٢
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢
  • هندسة عين شمس ٣٦١
  • حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠
  • طب بيطري القاهرة ٣٦٠
  • اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة ٣٥٢
  • هندسة بور سعيد ٣٥٩
  • حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨
  • هندسة بنها بشبرا ٣٥٣
  • هندسة الإسكندرية ٣٥٣
  • علوم سوهاج ٣٥٢
  • هندسة السويس ٣٥٢
  • هندسة حلوان ٣٥٢
  • علوم دمنهور ٣٤٩
  • هندسة أسوان ٣٤٧
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦
  • الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦
  • علوم المنصورة ٣٤٦
  • هندسة المنيا ٣٤٥
  • هندسة جنوب الوادى ٣٤٤
  • هندسة أسيوط ٣٤٤
  • حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣.

تنسيق كلية الشرطة 2023.. رابط التقديم وشروط الالتحاق بها

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالرقم القومي

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024.. تفاصيل

متوفر| نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية

تنسيق الكليات الخاصة والأهلية 2023

  • كلية الطب بحد أدنى 82%.
  • كلية طب الأسنان بحد أدنى 80%.
  • كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%.
  • كلية الصيدلة بحد أدنى 74%.
  • كلية الطب البيطري بحد أدنى 70%.
  • كلية الهندسة بحد أدنى 68%.
  • كلية علوم الحاسب بحد أدنى 62%.

تنسيق جامعتي الجلالة والعلمين الدولية 2023

  • كلية الطب بحد أدنى 79%.
  • كلية طب الأسنان بحد أدنى 79%.
  • كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76%.
  • كلية الصيدلة بحد أدنى 73%.
  • كلية الهندسة بحد أدنى 66%.
  • كلية علوم الحاسب بحد أدنى 61%.

تنسيق جامعات سيناء وشرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

  • كلية الطب بحد أدنى 77%.
  • كلية طب الأسنان بحد أدنى 77%.
  • كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 76% «سيناء فقط».
  • كلية الصيدلة بحد أدنى 73%.
  • كلية الهندسة بحد أدنى 66%.
  • علوم الحاسب بحد أدنى 61%.

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2023 

  • كلية الطب بحد أدنى 77%.
  • كلية طب الأسنان بحد أدنى 77%.
  • كلية الصيدلة بحد أدنى 73%.
  • كلية الطب البيطري 68%.
  • كلية الهندسة بحد أدنى 65%.
  • كلية علوم الحاسب بحد أدنى 60%.
تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2023-2024 مؤشرات تنسيق الكليات 2023 مؤشرات تنسيق الكليات 2023 للجامعات تنسيق جامعة الجلالة تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2023

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

بعد تسليمه للقاهرة.. الإرهابى محمد عبدالحفيظ يكشف صراعات الإخوان

المالية: نستهدف خفض الدين لـ 94% فى الموازنة الجديدة

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

نسبة النجاح في الفيزياء 2023 في امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب