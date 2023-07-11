خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

قال عبدالمسيح الشامي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أوكرانيا غير مستعدة للانضمام لحلف الناتو، مرتبط بطبيعة الصراع مع روسيا.

أضاف الشامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني تفعيل البند الخامس لحلف الناتو بأن ينخرطوا في الحرب ضد الروس، وهذا أمر تخشاه أمريكا ودول الاتحاد، لأنهم لايريدون المواجهة المباشرة مع روسيا، مؤكدًا أن هذا هو السبب الرئيسي لطلب فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا بالانضمام للحلف.

دول رفضت ضم أوكرانيا لحلف الناتو

وتابع: أن ألمانيا وإيطاليا واليونان ودول أخرى رفضت انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن اجتماع حلف الناتو الذي انعقد اليوم الجميع ينظر إليه للوصول لمعادلة عسكرية، خاصة أن حلفًا عسكريًا وربما ينبثق عنه قرار عسكري يحدث معادلة في الحرب الروسية الأوكرانية.