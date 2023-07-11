رئيس الوزراء: مصر بحاجة لمضاعفة الموارد ونمو السكان أكبر تحدٍ

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية دولة شابة وتنمو كل عام 2 مليون نسمة والوضع الاقتصادي كان ستتغير مؤشراته الفعلية حال كان معدل النمو السكاني ثابت، لذا هذا التعداد المرتفع تحدي حقيقي أمام الدولة.

أكد مدبولي خلال إلقاء كلمته بختام الجلسة الاسبوعية للحكومة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية بحاجة إلى زيادة الموارد المصرية الاقتصادية الفترة المقبلة كي تستطيع مواكبة هذا التعداد السكاني المرتفع.

وأشار إلى أن جميع الأرقام الاقتصادية والإنتاجية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات هذا المؤتمر أرقام متحفظة، أي أن الجهد المبذول يفوق تلك الأرقام التي تم الإعلان عنها اليوم، وهذا الجهد ستظهر نتائجه قريبًا.