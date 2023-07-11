مدبولى: التخارج توجه دولة وليس برنامجًا مربوطًا بأى مؤسسة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التخارج برنامج مصري أعلنت عنه الدولة المصرية في إطار وثيقة سياسة الملكية التابعة لها، أي أن هذه الوثيقة بمثابة التوجه الواضح للدولة الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بختام الجلسة الأسبوعية للحكومة، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر مرت بفترة استثنائية منذ عام 2011 جعلت القطاع الخاص يحجم عن المشاركة في الإنتاج سواء القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.

وأضاف أن الدولة عملت على تأسيس مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها بصورة كبيرة منذ ما يزيد على 40 عامًا.

وذكر أن الدولة حرصت على خلق فرص عمل للشباب المصري بسبب ارتفاع مؤشر البطالة الذي وصل لـ13% في 2013، وهنا كان يجب التدخل السريع من الدولة.

وتابع: "الأرض، الآن، ممهدة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية وترك الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وهذه المشاركة سوف تتم من خلال التخارج عن بعض الأصول المملوكة للدولة وهناك قطاعات ليس من الأهمية أن تكون الدولة بها، أي ستتخارج عنها الدولة بنسبة 100% والتخارج تدريجي.

وأشار إلى أن التخارج ليس برنامجا مربوطا بصندوق الدولة أو أي مؤسسة، لكنه توجه دولة لمشاركة القطاع الخاص.