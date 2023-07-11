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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: لدينا تصور واضح لسداد كل الالتزامات الدولارية فى وقتها

جريدة الدستور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لديها تصور واضح لسداد التزاماتها الدولارية الفترة المقبلة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن «الدولة حريصة على سداد كل الالتزامات السيادية من ديون وأقساط، ولا تتأخر لحظة».

وأردف: "ما زال لدينا بعض التأخر في بعض تحويلات الشركات الموجودة التي تريد تحويل أرباحها أو جزء من العوائد، لكنها مرحلة مؤقتة، نتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي ووزارة المالية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على تسديد التزاماتها وتستهدف مضاعفة إيراداتها بالدولار كل سنة وبنسبة محددة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق.

مدبولي سداد الديون التزامات مالية

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