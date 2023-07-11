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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة التخطيط تكشف القطاعات التى تخارجت عنها الدولة الفترة الماضية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة طرحت مجموعة من الأصول الفترة الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق بشكل تنافسي والترسية على شركة أيكون فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%.

وقالت السعيد، خلال إلقاء كلمتها بمؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الطرح الثاني الذي أعلنت عنه الدولة هو حصص أقلية فى 3 شركات قسمته 800 مليون دولار واستحوذت عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وأضافت أن الطرح الثالث تمثل في تخارج أحد المستثمرين من شركة "عز الدخيلة" وتم التخارج بقيمة 31%.

وزيرة التخطيط هالة السعيد اكسترا نيوز تخارج الدولة

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