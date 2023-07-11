الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى "حياة كريمة" فى الغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن الانتهاء من بناء وتطوير ورفع كفاءة ٨ وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، وذلك بإجمالي تكلفة ١٨ مليون جنيه.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن الأعمال شملت إنشاء نقطتين إسعاف بقريتيّ بشبراملس وتفهنا العزب إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ٦ نقاط أخرى، وذلك ضمن خطة المبادرة لتوفير خدمة الإسعاف للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة.

وتم تدشين المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٨٧٤ مشروعًا داخل (٥٤) قرية، و(٨٨) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.