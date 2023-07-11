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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى "حياة كريمة" فى الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت محافظة الغربية، عن الانتهاء من بناء وتطوير ورفع كفاءة ٨ وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، وذلك بإجمالي تكلفة ١٨ مليون جنيه.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، أن الأعمال شملت إنشاء نقطتين إسعاف بقريتيّ بشبراملس وتفهنا العزب إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ٦ نقاط أخرى، وذلك ضمن خطة المبادرة لتوفير خدمة الإسعاف للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة.

وتم تدشين المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٨٧٤ مشروعًا داخل (٥٤) قرية، و(٨٨) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.

الغربية تنتهي من إنشاء وتطوير ٨ نقاط إسعاف بقرى حياة كريمة الاعتلال الكلوى الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي حياة كريمة تطوير الريف المصري تطوير ورفع كفاءة

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