حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه "مشبوهة" فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.



ومحاولة المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.